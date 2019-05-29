» فنانة شهيرة: هكذا هربت من تقبيل زميلي.. والمخرج غضب مني

29 مايو 2019 - 06:11 ص

أكدت المطربة التونسية لطيفة أنها رفضت تأدية قبلة كانت تجمعها بالفنان أحمد وفيق خلال تصوير فيلمها "سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين.



وقالت "لطيفة" في لقاء مع برنامج "عايشة شو" : "رفضت تأدية مشهد القبلة .. ويوسف شاهين استاء مني بشدة .. لكني ظللت ألح عليه حتى قام بتنفيذ طلبي وحذف المشهد".



وأضافت: "طلبت من مساعدي الإخراج عدم مطالبتي بتأدية قبلات أو ارتداء مايوهات .. ورفضي لتلك الأمور يرجع لقناعات أؤمن بها ومن المستحيل أن أغيرها".



