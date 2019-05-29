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الديهي :"حسن الترابي هو ميكافيلي هذا الزمان"

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

المصريون ووكالات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، أن المفكر والزعيم السياسي السوداني حسن الترابي هو بمثابة "ميكافيلي" هذا الزمان حيث يؤمن بالشيء ونقيضه.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن حسن الترابي ولد عام 1932بجنوب السودان، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1955، مشيرا إلى أنه تم تعينه وزير لخارجية السودان عام 1988.
وأوضح "الديهي"، أن حسن الترابي انضم لجبهة الوفاق الإسلامية وتولى منصب مراقب عام بها عام 1964.
وتابع "الديهي"، حسن الترابي اعتنق أفكار حسن البنا وسيد قطب التكفيرية، حيث استخدم كلماته من أجل الوصول لما يريد عن طريق دغدغة مشاعر الجماهير".

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