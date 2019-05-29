» هذا ما قاله الجيش الليبي عن تسليم "عشماوي"

أعلن الجيش الوطني الليبي أن عملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر جاءت تتويجا لجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا.



أضاف الجيش، في بيان، مساء الثلاثاء، أن «عشماوي تم إلقاء القبض عليه خلال معارك تحرير درنة من التنظيمات الإرهابية».A

