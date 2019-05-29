  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:40 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

أول تعليق من "السيسي" على عملية "العشماوي".. هذا ما قاله

"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار

«الإفطار والسحور».. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار

منتخب مصر

موجة غضب بين «المستبعدين» من قائمة الفراعنة فى «كان 2019»

العشماوي

قوات خاصة تتسلم «هشام عشماوي» وتعيده إلى مصر

الأهرامات

بالأرقام.. «الآثار» تعلن زيادة أسعار دخول المناطق الأثرية

إنقاذ طفل مختطف قبل ذبحه على مقبرة

بالفيديو والصور.. إنقاذ طفل مختطف قبل ذبحه على مقبرة

السعودية

ملك عربي أول الغائبين عن "قمة مكة" الطارئة

الزمالك

شاهد.. تشجيع الزمالك يوحد الفلسطينيين والإسرائيليين

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

بيراميدز

دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»

إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

عرب وعالم

إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال
إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تعيد توسيع منطقة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا

#

قرار إسرائيلي جديد يضيق الخناق على غزة

#

إسرائيل تزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلًا

#

إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة

قلصت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 10 أميال ، بعد نحو شهرين على توسعتها إلى 15 ميلا.
وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في غزة، في بيان مقتضب له وصل الأناضول، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 10 أميال، ابتداءً من صباح الغد(الأربعاء)".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت مطلع أبريل/نيسان الماضي، زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا، ثم قلّلتها في نهاية الشهر ذاته، وأعادت توسعتها مرة أخرى، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة حماس، والتي تجري بوساطة مصرية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق كافة فروع بنك السودان المركزي الأربعاء
» كلوب: تتويجي بأبطال أوروبا ستكون أعظم لحظة في مسيرتي
» أول فيديو للحظة وصول هشام عشماوي مطار القاهرة
» «تركي آل الشيخ» في حيرة بسبب هذا القرار
» بالفيديو.. خناقة بين ثنائي تشيلسي والمدرب يغادر المران
» شاهد.. تشجيع الزمالك يوحد الفلسطينيين والإسرائيليين
» اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق
» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت
» «جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»
» «شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك
» وفاة والد لاعب شهير في الأهلي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان