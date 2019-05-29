ميركل: علينا أن نكون أكثر يقظة من غيرنا حيال هذا الأمر الخطير

29 مايو 2019 - 01:20 ص

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على بلادها أن تكون أكثر يقظة من الآخرين، فيما يخص صعود حركات اليمين المتشدد في أوروبا، بسبب الماضي النازي لألمانيا.



جاء في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، تطرقت فيها إلى انتخابات البرلمان الأوروبي وصعود تيارات اليمين المتطرف في أوروبا عموما .



وقالت إنه ينبغي تناول نتائج الانتخابات الأخيرة بكل دقة، وأشارت إلى أن صعود اليمين المتطرف يمثل مصدر إزعاج لسائر أوروبا، وألمانيا بطبيعة الحال.



وأكدت ضرورة مكافحة النزعات المتطرفة بالقول "علينا أن نواجه أشباح الماضي".



وأضافت ميركل: " كان يُنظر إليهم على الدوام في ألمانيا في سياق معين، في نطاق ماضينا، ما يعني أنه يتعين علينا أن نكون أكثر يقظة من غيرنا".



وأكدت "ميركل" أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به" فيما يخص مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.



من ناحية أخرى تحدث ميركل عن علاقتها الشخصية والسياسية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ولفتت إلى أنها تعتقد بوجود تعاون وتقارب في العديد من القضايا التي تناقشها مع ترامب، وأنه في كثير من الأحيان يتم التوصل إلى أرضية مشتركة في نهاية المطاف، رغم تباين الآراء بينهما.



كما دافعت المستشارة الألمانية عن قرارها بالسماح بدخول نحو مليون لاجئ إلى ألمانيا.

