النيابة العامة بالمغرب تفتح تحقيقا في وفاة والد معلمة

29 مايو 2019 - 01:10 ص

أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة والد معلمة بإحدى مستشفيات العاصمة الرباط، إثر إصابته خلال تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين.

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، طالبت فيه بإجراء تشريح طبي لجثمان الفقيد لمعرفة ملابسات الحادث.وكان عبد الله حجيلي، والد معلمة متعاقدة، يرافق ابنته خلال احتجاجات المعلمين في أبريل/نيسان الماضي، وأصيب أثناء تفريق قوات الأمن الاحتجاجات، بحسب البيان.

ووعدت النيابة العامة باتخاذ قرار قانوني ملائم في ضوء نتيجة التحقيقات.والإثنين، طالبت جمعيتان مغربيتان بفتح تحقيق في وفاة حجيلي، ومعاقبة المتورطين في الحادث.

وفي سياق متصل، بدأت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"(غير حكومية) إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من الثلاثاء حدادا على روح الحجيلي.

وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التدريس بعد 6 أسابيع من الإضراب العام، بحسب وزارة التربية الوطنية المغربية.

ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المنظم لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.

