» كلوب: تتويجي بأبطال أوروبا ستكون أعظم لحظة في مسيرتي

وفي مؤتمر

صحفي، أكد كلوب "إذا فزت بأبطال أوروبا ستكون أعظم لحظة في مسيرتي التدريبية،

كانت أكبر لحظة في مسيرتي هي التأهل مع ماينز للدوري الألماني في 2004، عقب الفوز بدوري

الأبطال مع ليفربول، ستكون هذه اللحظة الأعظم بلا شك".