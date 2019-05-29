موجة غضب بين «المستبعدين» من قائمة الفراعنة فى «كان 2019»

29 مايو 2019 - 12:28 ص

«عواد» يفتح النار على «ناجى».. «الحضرى» يسخر على طريقة عادل إمام.. «صالح جمعة» يستغرب استبعاد شقيقه.. و«عبدالله»: فين صالح؟



حالة من الغضب العارم سيطرت على الشارع الكروي في مصر بكافة انتماءاته عقب إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى "خافيير أجيرى"، أسماء اللاعبين المنضمين إلى قائمة الفراعنة النهائية؛ استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

إذ كان من اللافت استبعاد عددٍ من اللاعبين المميزين الذين ظهروا في أفضل مستوياتهم مع أنديتهم في الدوري المحلي، والمنافسات الإفريقية، مقابل ضم لاعبين ليست لديهم أي خبرات دولية سابقة، ومستوياتهم الفنية لا تؤهلهم إلى تمثيل منتخب مصر في الوقت الحالي، وفق المعترضين.

سخرية «الحضرى»

وأطلق عصام الحضري، حارس مرمى فريق النجوم، قائد منتخب مصر السابق، تلميحاتٍ ساخرة تواكبت مع إعلان مدرب الفراعنة، القائمة الأولية لكأس أمم إفريقيا.

ولم يكن من المتوقع أن يتواجد "الحضري" ضمن قائمة المنتخب بعدما أعلن الحارس ذو الـ45 عامًا بنفسه، الاعتزال الدولي نهاية العام الماضي؛ في أعقاب دخوله التاريخ الكروي كأكبر لاعب يشارك في كأس العالم.

مع ذلك، نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تحمل صورة الممثل الكوميدي عادل إمام، وعلامات الدهشة الشديدة على وجهه، وجاءت تعليقات المغردين لتربط ما نشره "الحضري" بقائمة المنتخب وتحفظه على الاختيارات.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر، 4 حراس مرمى، للانضمام إلى القائمة الأولية، هم "أحمد الشناوي، ومحمد الشناوي، ومحمود جنش، ومحمد أبو جبل".

صدمة «عواد»

جاء استبعاد محمد عواد، من قائمة المنتخب الوطني لبطولة الأمم الإفريقية، ليثير التساؤلات حول أسباب تجاهله، على الرغم من أغلب خبراء الكرة في مصر ينظرون إليه باعتباره الأفضل في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأجمعوا على أن استبعاده من قائمة الأمم الإفريقية هو ظلم شديد للاعب.

وفتح حارس مرمى النادي الإسماعيلي، النار على أحمد ناجي، المدير الفني للمنتخب المصري؛ بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب الأولية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناءً على ايه؟".

وتابع: "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم ولزملائي الحراس تحديدًا وعشان محدش يفهم كلامي غلط وإنه هجوم على المنتخب بالعكس أنا بس عندي أسئلة ومحتاج إجابات".

وتساءل عواد: "ليه يا ك/ناجي طلبت مني اعمل زي ك/الحضري وقت كأس العالم واتمرن معاك بعد انتهاء موسمي مع الوحدة عشان أكون جاهز للمعسكر وانا أساسًا مش في اختياراتك؟؟؟".

دعم «كهربا»

حرص محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، على دعم زملائه الذين تم اختيارهم لتمثيل المنتخب الوطنى فى أمم إفريقيا؛ بعد إعلان القائمة الأولية.

ونشر "كهربا"، الذى خرج من القائمة عبر حسابه الشخصى على تطبيق "إنستجرام"، صورة للاعبى المنتخب الذين تم اختيارهم، معلقًا: "ربنا معاكم يا رجالة"؛ دعمًا للاعبين المتواجدين بقائمة الفراعنة بعد استبعاده من الحسابات.

اعتراض «آل جمعة»

وأبدى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، غضبه من عدم اختيار شقيقه عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، الذي يقدم مستوى مميزًا مع الأبيض الموسم الجاري.

وطرح "جمعة"، سؤالًا عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "فين عبدالله جمعة؟"، فيما بادله شقيقه عبد الله، ظهير الزمالك، السؤال نفسه، مبديًا تعجبه هو الآخر من عدم تواجد شقيقه في "كان 2019".

غضب «قمر»

أبدى خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري الذي كان مرشحًا بقوة للانضمام إلى قائمة الفراعنة، غضبه الشديد بعد استبعاده على الرغم من تألقه هذا الموسم.

وعلق "قمر"، عبر حسابه على "فيس بوك": "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.. كلها مصالح.. حسبي الله ونعم الوكيل".