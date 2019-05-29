قوات خاصة تتسلم «هشام عشماوي» وتعيده إلى مصر

29 مايو 2019 - 12:14 ص

تزامنًا مع زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى ليبيا للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، تسلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي، المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في مصر، لضلوعه في عمليات استهداف قوات الأمن وكمائن للجيش.

ونقلت قناة "الغد العربي"، عن مصادر، أن السلطات المصرية تسلمت الإرهابي هشام عشماوي من السلطات الليبية.

وتسلم "عشماوي" قوات خاصة من قوات النخبة المصرية لإعادته لمصر، وظهر عشماوي الذي كان يرتدي بزة رياضية في قبضة القوات المصرية، كما أظهرت صور بثتها فضائيات مصرية.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في أكتوبر الماضي توقيف عشماوي في مدينة درنة، ويعد من أخطر الإرهابيين المطلوبين لدى السلطات المصرية ومتهما بالتورط في العديد من الجرائم الإرهابية.

وقضت محكمة مصرية غيابيا بإعدام عشماوي إثر إدانته بالهجوم على كمين الفرافرة بصحراء مصر الغربية.

وفي سياق آخر، أوردت الغد في نبأ عاجل أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل سافر إلى ليبيا، الثلاثاء، والتقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وسافر حفتر إلى مصر مرتين عقب بدء معركة طرابلس والتقى خلالهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.