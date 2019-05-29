» بالفيديو.. خناقة بين ثنائي تشيلسي والمدرب يغادر المران

29 مايو 2019 - 12:12 ص

شهد مران تشيلسى الأخير قبل مواجهة أرسنال، فى نهائى الدورى الأوروبى، غدًا الأربعاء، موقفًا غريبًا إذ غادر ماوريسيو سارى المدير الفنى للبلوز المران غاضبًا ولم يعد مرة أخرى.

وبدأ الأمر عندما اشتعل شجار بين جونزالو هيجواين مهاجم تشيلسى، وزميله ديفيد لويز مدافع الفريق بسبب التحام بينهما فى المران، ليخرج سارى من المران غاضبًا ويلقى قبعته أرضًا ويركلها، ولم يعد لاستكمال المران.

وعلى الجانب الآخر لم يتحدد حتى الآن موقف الفرنسى نيجولو كانتى لاعب وسط تشيلسى، من المشاركة فى المباراة، إذ لم يستقر الجهاز الطبى على مدى جاهزيته حتى الآن.