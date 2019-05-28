» شاهد.. تشجيع الزمالك يوحد الفلسطينيين والإسرائيليين

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أظهر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعمه لنادي الزمالك المصري، وذلك خلال المباراة النهائية لبطولة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي خاضها الفريق الأبيض أمام فريق نهضة بركان المغربي.

لكنه انتقد سلوك حارس مرمى "الأبيض"، محمود عبد الرحيم "جنش"، بعد أن تدخل بعنف مع أحد لاعبي الفريق المنافس في إحدى الكرات المشتركة.

وكتب أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي عبر حسابه على موقع "تويتر": أنا بشجع الزمالك بس الحارس بتاعهم تصرف بشكل غير مقبول ومش رياضي.  المباراة دي مش ماتش بوكس".

وأضاف: «ألف مبروك للزمالك وللمشجعين!.. 19 عام من الانتظار انتهت المساء ده بانتصار كبير.. تشجيعي ساعد الفريق بلا شك!».

ورد أحمد سرحان، المتحدث باسم حملة الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، قائلاً: "انت لو بتتفرج على الماتش بشكل قانوني، مش عن طريق وصلة قرصنة اونلاين، كنت هتشوف الصورة أوضح و تعرف أن لا فيه بوكس ولا اي حاجة يا عوفير".

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر"، إن التليفزيون الإسرائيلي يذيع مباراة الزمالك ونهضة البركان في نهائي بطولة الكونفدرالية عبر أحد قنواته.

وكتب الصفحة: "مباراة زمالك ببث مباشر على القناة الـ55 الإسرائيلية، بالتوفيق في كأس الكونفدرالية.

وغرّد جندلمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: "يلا يا زمالك، الشوط الأول من المباراة هينتهي بعد عشر دقائق وما سجلتو أي هدف! المشجعين بيستنو! #الكونفدرالية_يا_زمالك".

كما كتب أيضاً: "يلا يا زمالك! أتفرج عالمباراة ببث مباشر على القناة الخامسة الإسرائيلية. بالتوفيق في كأس الكونفدرالية يا رجالة. على فكرة، استخدام الليزرات لإعماء اللاعبين هو تصرف غير رياضي".

?بينما قال «افيخاي أدرعي» تحية للمصريين بفوز نادي ??#الزمالك? بلقب ??#الكونفدرالية_الإفريقية?. 19 عام انتهت بانتصار كبير. حقيقةً الزمالك هو النهضة وهو البركان. كل الاحترام للفريقيْن على الروح الرياضية في المباراة. عقبال المباراة القادمة مع فريقي المفضل في إسرائيل- مكابي حيفا. مبروك.

بينما احتفل مشجعي الزمالك حتى صباح اليوم التالي في جميع أنحاء قطاع غزة بالفوز الغالي للفريق الأبيض باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

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