  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 م
بحث متقدم
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

سفارة مصر في الكويت تحيى الذكرى الثالثة لثورة يناير

بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا

بيراميدز

دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

محمد صلاح

«صلاح» متحديًا: «لا يهمني.. النهائي لنا»

جومانة مراد

جومانا مراد تتحدث لأول مرة عن"اعتناقها الإسلام واعتزال الفن"

جهاد جريشة

القصة الكاملة لإيقاف جهاد جريشة من الاتحاد الإفريقي

الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

انفجار بمحرك طائرة قطرية يجبرها على الهبوط بـ"إسطنبول"

بالصورة..الكشف عن سبب تواجد طائرة أمير قطر بالسعودية

رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا

الحياة السياسية

عباس كامل
عباس كامل

متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس يلتقي "حفتر".. تعرف علي السبب

#

"هنية" يبحث "التهدئة" مع المخابرات المصرية

#

تفاصيل لقاء ولي عهد أبو ظبي برئيس المخابرات المصرية

#

وفد مصري يبحث ملفات فلسطينية مع «هنية» في غزة

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، توجه إلى دولة ليبيا، والتقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

فى وقت سابق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالقاهرة، فى 9 مايو الجارى، مؤكدًا دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، بأن الرئيس السيسي اطلع من المشير حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكداً دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما "أكد السيسي على دعمه دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل".

وكرر الرئيس المصري دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت
» «جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»
» «شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك
» وفاة والد لاعب شهير في الأهلي
» «خالد الجندي»: تارك الصلاة «كافر» في هذه الحالة
» موعد مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي
» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف