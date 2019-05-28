  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 م
بحث متقدم
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

سفارة مصر في الكويت تحيى الذكرى الثالثة لثورة يناير

بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا

بيراميدز

دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

محمد صلاح

«صلاح» متحديًا: «لا يهمني.. النهائي لنا»

جومانة مراد

جومانا مراد تتحدث لأول مرة عن"اعتناقها الإسلام واعتزال الفن"

جهاد جريشة

القصة الكاملة لإيقاف جهاد جريشة من الاتحاد الإفريقي

الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

انفجار بمحرك طائرة قطرية يجبرها على الهبوط بـ"إسطنبول"

بالصورة..الكشف عن سبب تواجد طائرة أمير قطر بالسعودية

بعد إيقافه 6 أشهر

«جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»

الرياضة

جهاد جريشة يدير مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا
جهاد جريشة يدير مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك

#

الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب

#

صافيناز: أنا متجوزتش ومنتظرة ابن الحلال

#

«ترامب» يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في بلاده

المصريون

جهاد جريشة

الترجى

الاتحاد الافريقى

الوداد

رد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، على قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي واصفًا إياه بالظالم، مؤكدًا أن الهدف منه هو إرضاء طرف بعينه لا أكثر.

وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.

كان الكاف قد أعلن عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أرسل احتجاجا إلى الاتحاد الإفريقي، على أداء الحكم المصري، وذكر في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت
» «جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»
» «شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك
» وفاة والد لاعب شهير في الأهلي
» «خالد الجندي»: تارك الصلاة «كافر» في هذه الحالة
» موعد مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي
» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف