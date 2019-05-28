دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»

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رفع المهندس حازم الأشهب، دعوى قضائية بمجلس الدولة، طالب فيها بإيقاف نشاط نادي بيراميدز الرياضي، لانتهاكه أحكام قانون الرياضة المصري الجديد، بحسب الدعوى.

وقالت الدعوى إنه "وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد، يعتبر نادي بيراميدز من الهيئات الرياضية ذات النفع العام، ومن ثم تعتبر أمواله من الأموال العامة ولا يجوز التعامل فيها بالبيع للغير سواء كان أجنبيًا أو غيره".

وجاء في الدعوى، أنه "طبقًا للمادة من قانون الرياضة تتكون موارد الهيئة الرياضية من: اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة، إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية بجميع أنواعها، وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه، ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها".

وأشارت إلى أنه "حيث أن أموال نادي بيراميدز لا يجوز التعامل عليها إلا وفقًا للإطار الذي رسمه القانون، وأن أي خروج عليه يكون مخالفًا للقانون، يستوجب بشأنه المساءلة الجنائية والإدارية، ومن ثم يتوجب إيقاف نشاطه لعدم اتباعه القواعد المنصوص عليها قانونًا، حسبما جاء في الدعوى".

وأوضحت الدعوى أنه "طبقًا للمادة 27 من ذات القانون، "فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالًا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة".

وتابع: "وعملًا بأحكام هذه المادة، فإنه لا يجوز على الإطلاق تحويل أي أموال أجنبية للنادي إلا بعد موافقة الجهة الإدارية، وتكون هذه التحويلات على سبيل التبرعات التي لا يجوز بيعها أو استعادتها مرة أخرى".

وقال رافع الدعوى، إن هدفه من وراء الدعوى "تصحيح وضع خاطئ ومعالجة الفوضى في المجال الرياضي"، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف إيجابي حيال هذا وليس مجرد التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي أو الهتاف في المدرجات.

وأضاف الأشهب أن "هناك مشكلة في مصر، حيث عند وقوع أي أزمة يحاول كل طرف استغلال الأزمة لتصفية حساباته مع الأطراف الأخرى"، مستشهدًا بما حدث في أزمة هتاف جماهير الأهلي ضد تركي آل شيخ، وأن هناك من حاول تصفية حساباته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أو مع آل شيخ أو مع السلطة.

وأوضح أنه لم يركز أحد على معرفة أسباب الأزمة الحقيقية وكيفية علاجها، مضيفًا "لذلك رفعت الدعوى موضحًا فيها أسباب مشكلة نادي بيراميدز وكيفية تأثيرها السلبي على الكرة المصرية؛ رغبة مني في محاولة إيجاد حلول للمشكلة".




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