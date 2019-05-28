» موعد مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي

28 مايو 2019 - 10:04 م

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي بعدما نجح فى الحصول على الكونفدرالية الإفريقية مساء الأحد، بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء 5-3 .

وبذلك يواجه الزمالك بطل الكونفدرالية نظيره الفائز من مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، وتقام المباراة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس 2019.

جدير بالذكر أن الوداد والترجي تعادلا ذهابا 1-1 فى نهائي دوري الأبطال، وسيلتقي الفريقين إيابا يوم الجمعة المقبلة بتونس.

وتحتل مصر المرتبة الأولى فى عدد الحصول على اللقب برصيد 9 مرات، بواقع 6 مرات للاهلى و3 للزمالك.