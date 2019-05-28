  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
السعودية

ملك عربي أول الغائبين عن "قمة مكة" الطارئة

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"

سفارة مصر في الكويت تحيى الذكرى الثالثة لثورة يناير

بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا

بيراميدز

دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط «بيراميدز» لـ«مخالفته القانون»

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

محمد صلاح

«صلاح» متحديًا: «لا يهمني.. النهائي لنا»

جومانة مراد

جومانا مراد تتحدث لأول مرة عن"اعتناقها الإسلام واعتزال الفن"

جهاد جريشة

القصة الكاملة لإيقاف جهاد جريشة من الاتحاد الإفريقي

الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

الرجال أم النساء.. من الأفضل في إدارة الأموال

الصفحة الأخيرة

الرجال أم النساء.. من الأفضل في إدارة الأموال
الرجال أم النساء.. من الأفضل في إدارة الأموال

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر بشأن تركيا

#

نادي الحمام يمنع لاعبيه من المشاركة في الدورات الرمضانية

#

وكر دعارة فى دولة خليجية.. شاهد المفاجأة

#

البيت الأبيض: تسلمنا طلبا للتحقيق في تورط مقربين لترامب

يعتبر سؤال من الأفضل في إدارة الأموال النساء أم الرجال؟ أحد الأسئلة الشائعة التي لطالما كانت لفترات طويلة محل جدل.

رجح استطلاع للرأي بأن المرأة تتفوق على الرجال في إدارة المال، لأنها تلتزم بالميزانية وتنفق أقل على المشتريات غير المخطط لها.

فبحسب دراسة نشرتها صحيفة "dailymail " البريطانية، المرأة أكثر مسؤولية من الناحية المالية، ومن المحتمل أن تكون على علم بمقدار ما لديها من أموال في حساباتها البنكية أكثر من الرجل.

النساء تنفقن أقل من الرجال

ينفق الرجال في المتوسط ما يعادل 82 دولارا في الشهر، مقارنة بالنساء اللواتي ينفقن 54 ما يعادل 68 دولارا ويعتبرن أنفسهم كثيرات الإنفاق على المشتريات غير المخطط لها.

أما النساء فيلتزمن على الأرجح بالميزانية أكثر من الرجال.

وقالت 52 في المئة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، إنهن يكرهن المخاطرة حين يتعلق الأمر بالأموال، مقارنة بـ 41في المئة فقط من الرجال.

النساء مندفعات في الإنفاق ولاترغبن بأسهم الشركات والبورصة

تميل النساء إلى اعتبار نفسها أكثر اندفاعية في الإنفاق، في حين أنها تنفق أموالا نقدية على المشتريات أقل ما ينفقه الرجل.

وكشف البحث أيضا أن 3 بين كل 5 أفراد في علاقات عاطفية يعتقدون أن شركاءهم جيدون في إدارة المال، وقال 72في المئة نفس الشيء بشأن أنفسهم.

بينما اعترف نحو 15 في المئة بأنهم لا يعرفون قدر المال في حساباتهم البنكية.

وبأن واحد بين كل 10 أفراد سعيدا بالمخاطرة بمبلغ مالي كبير، في حين أن 44 في المئة من المشاركين على استعداد للمخاطرة بمبالغ مالي صغير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت
» «جريشة» ردًا على عقوبة الكاف: «جاء لمجاملة طرف معين»
» «شوبير» يفتح النار على نجل رئيس الزمالك
» وفاة والد لاعب شهير في الأهلي
» «خالد الجندي»: تارك الصلاة «كافر» في هذه الحالة
» موعد مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي
» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف