استبعاد جهاد جريشة من بطولة أمم إفريقيا

28 مايو 2019 - 09:44 م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إيقاف الحكم جهاد جريشة لمدة 6 شهور، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف استبعاد الحكم المونديالي جهاد جريشة من التحكيم في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر يونيو الجاري.

وأثار الحكم الدولي جهاد جريشة الجدل في الشوط الأول ألغى الحكم جهاد جريشة هدفًا في الثواني الأخيرة لفريق الوداد بعد لمسة يد على اللاعب إسماعيل الحداد، حيث جاء قرار جريشة بعد عودته لتقنية الفيديو، إلا أن جمال الشريف، الخبير التحكيمي للقناة الناقلة أوضح أن الهدف صحيحًا.

ومع مطلع الشوط الثاني أشهر جهاد جريشة البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه إبراهيم النقاش، قائد الوداد بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية.

واستمر جهاد جريشة في اتخاذ قراراته الحاسمة بعد لجأ لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء للوداد بعد لمسة يد على أيمن بن محمد، مدافع الترجي، إلا أنه قرر استكمال اللعب دون احتساب أي خطأ. أثار الحكم الدولي المصري جهاد جريشة الجدل في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجمع الوداد المغربي أمام الترجي التونسي منتصف ليل الجمعة.