فيديو.. رامز يحرج ندى بسيوني بـ"العقد العرفي"

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رامز جلال وندى بسيونى
رامز جلال وندى بسيونى

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أحرج الفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز فى الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الفنانة ندى بسيونى، خلال استضافتها فى البرنامج.  

وقال رامز جلال، لندى بسيوني: "المقلب ده هيفرح كل أزواجك فيكي"، فردت: "دول اتنين بس"، فمازحها: "مفيش عرفي انضرب ولا حاجة"، لترد: "أنت قليل الأدب".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أحد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توصيله إلى مكان ما في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.


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