  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
شكري

تفاصيل اتصال سامح شكري ونظيره الأمريكي

جهاد جريشة

استبعاد جهاد جريشة من بطولة أمم إفريقيا

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

مسلسلات رمضان

1113 مخالفة في الأسبوع الثاني من دراما رمضان

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: 3 حلول لنشوز المرأة وتكبرها على زوجها

انفجار بمحرك طائرة قطرية يجبرها على الهبوط بـ"إسطنبول"

بالصورة..الكشف عن سبب تواجد طائرة أمير قطر بالسعودية

كوشنر

وصول «كوشنر» مستشار «ترامب» إلى المغرب

الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يحذر الشعب من تجارب مريرة

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر

#

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

#

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام، عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق.

ونص قرار رئيس الجمهورية، والذي حمل رقم 247 لسنة 2019، على تعيين "عبدالسلام" لمدة ثلاث سنوات.

من جانبه، هنأ الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عبد السلام عيد عبدالسلام، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الطب البشري، متمنيًا له التوفيق، خاصةً وأن الكلية تنتظر منه الكثير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة
» «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم
» شيخ الأزهر: 3 حلول لنشوز المرأة وتكبرها على زوجها
» زوجي المتوفي يجلس علي كرسي متحرك
» رسميا.. إيقاف جهاد جريشه 6 أشهر
» جامعة قناة السويس تعلن الإحصائيات الأخيرة لامتحانات نهاية العام
» عدم إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية لتقديم رسالته

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف