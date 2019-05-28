» زوجي المتوفي يجلس علي كرسي متحرك

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت زوجي المتوفي يجلس على كرسي متحرك وانا اقف لكي أساعده وأدفعه للأمام. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان وجود الزوج على الكرسي المتحرك بسبب تعب فى فخذيه فقد يدل ذلك على معاناتك من هموم ومشاكل مع أهل زوجك، وربما دل ذلك على تقصيره رحمه الله فى صلة أرحامه أو أهدر بعض أموالهم، وإن كان يشكو و يتوجع من قدميه فقد يكون قصر فى حق نفسه ولا تنسوه من الصدقة والدعاء. ودفعك لزوجك ومساعدته يدل ذلك على عدم تقصيرك معه فى حياته وبعد وفاته. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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