وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلى المنطقة المركزية

28 مايو 2019 - 05:11 م

شارك الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وإدارت القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار ، والذى يأتى ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والإستعداد القتالى لكافة الوحدات والتشكيلات.

وألقى قائد المنطقة المركزية كلمة أكد فيها على الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات ، والذى مكن رجال القوات المسلحة بمختلف مواقعهم من آداء مهامهم العسكرية بكل كفاءة وإقتدار بالإضافة للمشاركة الفعالة فى خطط البناء والتنمية الشاملة للدولة.

وقد بدء اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار والدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر والتحديات.

وأكد القائد العام أن الجيش المصرى سيظل دائماً مثالاً يحتذى به فى الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن ، وأن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة فى ظل الإستمرار فى تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وإمتلاك أحدث الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها فى نطاق مسئوليتهم خلال الفترة الماضية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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