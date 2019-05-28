هذا ما يفعله مفتى اغتصاب "نساء العرب" داخل الجيش الإسرائيلي

أثارت فتاوى حاخام الجيش الإسرائيلي، إيال كريم، في وقت سابق، بإيجاز اغتصاب الجنود الإسرائيليين غير اليهوديات، أثناء الحرب، جدلاً واسعًا، إلا أن ظهوره من جديد بتسليم كتب التوراة لكتائب الجيش، لم يمر مرور الكرام.

وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي، صورًا للحاخام الرئيسي للجيش، إيال كريم، وهو يسلم كتائب الجيش كتب التوراة في مظاهر احتفالية

وتفاعل الرواد على "تويتر" مع هذه الصور، حيث علق أحدهم:" انشغلنا بالعداوة في ما بيننا.حتى نسينا العدو الحقيقي و للأمة. لذا وصلنا إلى هذه الحالة".

وكمان قد نشرت صحيفة "ايديعوت احرنوت" في تقرير لها، عام 2016، عن التصريحات "الغريبة" للخاخام الجديد للجيش الإسرائيلي، حينها، حيث أفتي: "في زمن الحرب، يجوز إرضاء النزعة الشريرة داخل الجنود من خلال النوم مع الفتيات الحسناوت"، معللاً ذلك بحفاظه على لياقة وصحة الجنود أثناء الحرب.

ومن المعروف أن الحاخام الرئيسي للجيش يُعارض معارضة شديدة انخراط الفتيات الإسرائيليات في الجيش، كما أنه يعارض منح المُطربات الإسرائيليات الفرصة للغناء في احتفالات للجيش، وإذا لم يجدوا مطربًا، يقول الحاخام، فيجب إلغاء الحفل أو إعفاء الجنود المتدّينين من حضور الحفل.