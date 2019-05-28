رد مفاجئ من "تويتر" على تدوينة مستشار بن زايد

28 مايو 2019 - 01:35 م

تسببت تدوينة لعبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي في جدل واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسارع ممثلو نظام الملالي، بتقديم شكوى على إدارة "تويتر" لحذف التغريدة وإيقاف حساب "عبد الله".

وأعلنت إدارة "تويتر" أن التغريدة لم تخالف شروط وقوانين الموقع.

وكان عبد الله قد غرد على حسابه قائلًا: "ربما قريبًا دولة عربية مستقلة اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي".

وأرفق مع التغريدة خريطة إقليم الأحواز، حيث حصدت التدوينة مئات الإعجابات وتفاعل معها المئات من مستخدمي ورواد تويتر.

كما قام الأكاديمي الإماراتي بنشر تغريدة تظهر تبرئته من خرق قوانين "تويتر"، بعد تغريدته التي تنبأ فيها باستقلال دولة الأحواز العربية بعد سقوط نظام الملالي.

يذكر أن النظام الإيراني يفرض حظرًا شاملاً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتساب".

كما تصنف إيران بأنها من أقل الدول حرية في استخدام مواقع التواصل، حيث تخضع المواقع الإلكترونية للرقابة الشديدة، بل إن السلطات تحظر بعض محركات البحث مثل جوجل.



