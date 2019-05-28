» ميدو: في هذه السن سأصل لرئاسة الزمالك

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الكاتب السعودي

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي السابق، إنه يتلقي الكثير من العروض الرسمية للتدريب في الإمارات.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر برنامج "نمبر وان"، أنه يمتلك عرضًا رسميًا إماراتيًا بالإضافة لعدد من العروض من أندية كبيرة في الدوري المصري، منوهًا بأنه يعمل على استخراج الرخص التدريبية، وبناء علاقات قوية من أجل تحقيق رغبته في التدريب بأوروبا.

كما تحدث ميدو، عن وقت اعتزاله التدريب، قائلًا: "عندما كنت في الـ20 عامًا من عمري، قلت لنجوم المنتخب الوطني عبد الستار صبري وحازم إمام ونادر السيد أنني سأعتزل عندما أصل لسن 30 عامًا، ونفذت ما قلته، لأنني كان لدى شغف بالتدريب".

وتابع: "الآن، أقول إنني سأعتزل التدريب في عمر الـ46 عامًا، من أجل دخول مرحلة العمل الإداري، وهدفي في هذا التوقيت، أن أكون رئيسًا لنادي الزمالك "، مضيفًا: "سأحضر نفسي لتولي هذا المنصب، قبل أن أصل لسن الـ50، وأتمنى أن يوفقني الله في خططي للمستقبل".


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