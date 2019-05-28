» لست خيالاً.. كلب يكشف إصابة صاحبته بمرض السرطان

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأمريكية، أن جروًا، عمره 9 أشهر، تمكن في مساعدة صاحبته على اكتشاف إصابتها بمرض السرطان، بل إنه تنبأ به قبل الأطباء.

فقد استعانت سيدة أمريكية تدعى، ستيفاني هيرفيل، بالكلب ليعيش معها بعد أن تركها ابنها للانضمام لسلاح الجو الأمريكي.

وفوجئت السيدة ذات يوم بالجرو وهو يستنشق بطنها ويضغط بشدة على أماكن محددة فيها بشكل متكرر ثم جرى وكأنه خاف من شىء ليختبئ في خزانة الملابس

وأثار تصرف الكلب من نوع "هاسكس" ويدعى، سييرا، شكوك صاحبته التي سارعت بالكشف في أحد المستشفيات التي شخصت حالتها بـ"تكيس المبايض".

وبينما تكرر سلوك الكلب إذ ذهب مرة أخرى لإجراء فحص اثبت أنها مريضة بسرطان المبيض من الدرجة الثالثة.

وأكد العلماء أن الكلاب لديها ما يصل إلى 300 مليون مستقبل عصبي لتمييز الرائحة، ومع ذلك فلا يزال استكشافهم لأمراض أصحابهم معجزة غامضة عن التفسير .