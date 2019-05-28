» شاهد.. آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها

نشرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، نص رسالة كتبتها النجمة العالمية مارلين مونرو، قبيل انتحارها بعدة أشهر، حيث حكت "مارلين" عن معاناتها في هذه الأيام، كاشفة عن الأسباب التي أدت إلى إقدامها على هذه الخطوة.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن مارلين مونرو، كتبت آخر رسالة بخط يديها، في 19 ديسمبر عام 1961، قبل 9 أشهر من انتحارها توجهت فيها إلى "لي ستراسبيرغ" وقالت إنها تعيش مرحلة عبارة عن عدم الأمان العاطفي.

وأضافت مارلين، في رسالتها، أنها "كانت تزور الطبيب النفسي رالف جريسن وأن عملها هو الحل الوحيد لها بعد 6 أشهر من الغياب".

وجاء في الرسالة: "كما تعلم، منذ سنوات، أكافح لأتمتع بالأمان العاطفي ولم أحقق الكثير من النجاح لأسباب مختلفة".

وتابعت: "كنت أمل من هذه الجلسات النفسية، العودة إلى العمل ، وذلك للهروب من مأزقي ولكن يبدو أن الضغوط أكبر مما أتخيل".

وذكر التقرير أن "مونرو" لم تتمكن من العمل لمدة ستة أشهر في عام 1961 بسبب سلسلة من مشاكل الصحة البدنية والعاطفية .

واستطردت "مارلين" في رسالتها، المكونة من صفحتين،"كما تعلمون ، لقد ناضلت منذ سنوات من أجل إيجاد قدر من الأمان العاطفي دون نجاح يذكر، لأسباب عديدة مختلفة".

وتابعت :"صحيح أن علاجي مع الدكتور جرينسون كان له تقلبات وهبوط ، كما تعلم، ومع ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته عمومًا كان لدي آمال في أن أقوم أخيرًا بتأسيس قطعة أرض لنفسي ، بدلاً من الرمال المتحركة التي كنت دائمًا أقوم بها".

وعقبت الصحيفة أن على الرغم من ادعائها في الرسالة أنها حققت "تقدمًا" ، لم تتمكن "الساحرة الشقراء" في النهاية من تحرير نفسها من شياطينها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة معروضة حالياً للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن هذه الرسالة كتبتها بعد انفصالها عن زوجها الثالث آرثر ميلر وانتحرت في يوم 4 أغسطس 1962 عن عمر 36 سنة بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات.