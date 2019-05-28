شاهد.. طفل يؤم المصلين

متابعات - أمينة عبد العال
قام طفل بإمامة المصلين أمس في صلاة التراويح تاليا سورة المائدة في صلاته بصوت عذب أثار إعجاب الجميع.
وتداول رواد موقع التواصل "تويتر" مقطع الفيديو للطفل السعودي 12 عاما وهو يؤم المصلين بأحد المساجد في القصيم.
ولاقي الفيديو الترحيب والإعجاب من رواد تويتر، خاصة أن الطفل له صوت عذب وأجاد في تلاوة آيات الله دون أخطاء.
#شاهد | طفل سعودي «12 عاماً» يؤم المصلين بأحد المساجد في #القصيم..#السعودية pic.twitter.com/Ip08A3CKQK— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) 28 مايو 2019
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