فتوى دينية لـ"خامنئي" تمنع إيران من النووي

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جواد ظريف

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جواد ظريف
جواد ظريف

متابعات-علا خطاب

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جواد ظريف

أسلحة نووية

على خامئنى

كشف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تصريحاته على عدم سعى بلاده لامتلاك أسلحة نووية، حيث ارجع ذلك إلى فتوى من قبل المرشد الإيراني،على خامنئي، حظرت ذلك.

وجاءت تغريدة "ظريف" على حسابه على تويتر، أمس الاثنين، إبعادًا للتهمة التي تلاحق بلاده بالسعي وراء امتلاك أسلحة نووية، وردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اليابان، أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى ضمانات لعدم حصولها على أسلحة نووية، فضلاً عن إشادته بالعقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، كونها ساعدت في كبح أنشطة الأخيرة، على حد وصفه.

في حين رأى ظريف أن تلك العقوبات الأمريكية "إرهاب اقتصادي" يوتر الأجواء في المنطقة.

يذكر أن التوتر تصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتزايد هذا التوتر أكثر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاجون إرسال حاملة الطائرات، أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة، لوجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.


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