  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
جواد ظريف

فتوى دينية لـ"خامنئي" تمنع إيران من النووي

الجيش المصري

تعرف على ترتيب قوة الجيش المصري حول العالم

الملك سلمان

مكافأة خيالية من الملك سلمان.. تعرف عليها

سيارات داعش بالباغوز

صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

فيلا

وزير الرياضة يهنئ "ساويرس" بالصعود للدوري الإنجليزي

حيل الهجرة

حيل تفوق الخيال.. تهريب أفارقة إلى أوروبا

السيارات الكهربائية

"البطاريات" تشعل صناعة السيارات في العالم

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف أمرا خطيرا عن "رامز في الشلال"

الشيشان

تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

سفير إيران في باريس بهرام قاسمي

إيران للخليج: مستعدون للحوار

صحيفة فرنسية:

"البطاريات" تشعل صناعة السيارات في العالم

الصفحة الأخيرة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"

#

شاهد.. بطولة العالم لتدخين السيجار

#

رسميًا.. "هوندا" تغلق مصنعها في بريطانيا

#

أردوغان: صناعة السيارات بتركيا في تطور متصاعد

صناعة السيارات

البطاريات

ليزيكو

الشركات الاوروبية

سلطت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، الضوء، على الحرب الدائرة بين كبري شركات السيارات في العالم، وذلك بسبب تأمين احتياجاتها من البطاريات خلال السنوات المقبلة، معلقة: "نحن في انتظار تتحوّل البطاريات إلى عصب الحرب في صناعة السيارات في العالم مع انتشار استخدام السيارات الكهربائية".

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن كبرى الشركات الأوروبية المصنِّعة للسيارات تسابق الزمن،لتأمين احتياجاتها من البطاريات خلال السنوات المقبلة؛ ففي بداية الأسبوع الماضي أعلن العملاق الالماني «فولكسفاغن» نيته استثمار مليار يورو في مصنع لانتاج البطاريات في مدينة سالزغيتر.

كما كشفت شركة فولفو السويدية عن توقيعها اتفاقيات، تصل قيمتها إلى مليارات عدة من الدولارات على مدى 10 أعوام مع شركتين؛ هما الصينية "كاتي إل"، والكورية الجنوبية "إل جي شام".

ويقول فولفجون برنهارت، من مكتب رولان برجي في مقابلة مع "ليزيكو": إن الشركات المصنّعة للسيارات تستثمر بشكل كبير في مشاريع، تهدف الى تحويل بعض موديلاتها الى سيارات كهربائية، وعلى الخصوص للتوافق مع القوانين الاوروبية.

وأضاف: "وأما بعض الشركات فتبنّت استراتيجيات عدوانية جدّا، وتريد من اليوم ضمان الانتاج في المستقبل".

بدورها، أعلنت «فولكسفاغن»، في مارس الماضي عن توقيع عقود بقيمة 20 مليار يورو لانتاج بطاريات في أوروبا والصين مع كل من «كاتي إل» و«إل جي شام»، و«سامسونغ إس دي إي»، وأيضا شركة سكي.

وتأمل الشركة في بيع 3 ملايين سيارة كهربائية في 2025، بعد ان باعت 1.4 مليون سيارة العام الماضي. وإلى وقت قريب، كان عدم توافر البطاريات في السوق يؤثر في بيع بعض الموديلات؛ مثل «رينو زاد أو إي»، او الموديل الثالث من سيارة تسلا.

ويعترف مدير السيارات الكهربائية لدى رينو إيريك فونتون في حديثه لصحيفة ليزيكو بأن آجال تسليم سيارة من نوع «رينو زاد أو إي» كانت تصل إلى ما بين 4 و5 أشهر في 2018.

وقد بدأت شركات مثل دايملر وبي إم دبليو بتأمين احتياجاتها من شركة كا تي ال، التي شرعت في يوليو الماضي ببناء مصنع في اورفورت في المانيا والتزمت دايملر (مرسيدس) بـ240 مليون طلبية في غضون 2022، في حين تبلغ قيمة عقد «بي ام دبليو» 1.5 مليار يورو في ألمانيا و2.5 مليار في الصين.

بينما شركات اخرى فتعتزم إنشاء مصانع بطاريات خاصة بها، مثل «فولسفاجن» التي اعلنت الاسبوع الماضي انها ستستثمر في مصنع خاص بها، بالتعاون مع الشركة السويدية نورثفولت.

 وبحسب وكالة "بلومبيرج"، يمكن أن تشارك المجموعة الفرنسية «بي إس اي» في مشروع، أطلقه الوزراء الأوروبيون خلال الأسابيع الماضية مع مجموعة توتال لاقامة مصنع في فرنسا وآخر في ألمانيا.

 وتهدف المبادرة إلى خفض اعتماد الأوروبيين على الشركات الآسيوية التي تمثل اليوم 90 في المئة من قدرات العالم لإنتاج بطاريات كهربائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها
» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"
» خرجت بـ 4 حواجب بعد عملية تجميل لحاجبيها
» رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"
» مفاجأة فى أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار
» بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد
» 17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية
» شيخ الأزهر: لو الزوج كلم زوجته ولم ترد فهي ناشز
» مفاجأة سارة لمحبي الأديب الراحل "أحمد خالد توفيق"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف