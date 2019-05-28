» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها

بعد تداول أخبار عن تعرضها لوعكة صحية، خرجت الفنان القديرة، رجاء الجداوي، لتطمئن جمهورها، بنفسها عن حالتها الصحية، لتنهي حالة الجدل وكل ما كتب عنها خلال الأيام الماضية.

وفي مداخلة هاتفية مع "راديو إينرجي" حكت الجداوي ما حدث معها وتفاصيل وعكتها الصحية وقالت: "أصبت بجفاف شديد بسبب الرطوبة والحر وحرارتي ارتفعت وضغطي ارتفع فيما انخفض السكر، ووقتها كنت في دبي وكان الجو حارا وفي نفس الوقت رطوبة، وصممت أن أصوم، ثم ركبت الطائرة وبقيت صائمة، حتى وصلت إلى مصر لم استطع السير لأنني كنت أشعر بالدوار".

تابعت: "تحدثت مع ابنتي أميرة وجاءت لي إلى المطار ووجدت حرارتي مرتفعة وعاتبتني لأنني أكملت صيامي".

وحرصت رجاء الجداوي على توجيه رسالة لكل من قلق عليها وسأل عنها خلال الأيام الماضية: "أشكر كل من سأل عني وكل من تمنى لي الشفاء، أشكر كل من كتب شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حبه وقلقه علي".

كانت الفنانة رجاء الجداوي تعرضت لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وانتشرت أخبار عن تعرضها لجلطة في المخ، لكن تم نفي هذه الأخبار عن طريق أصدقائها المقربين.



