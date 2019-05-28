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رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

عمرو محمد-متابعات

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كرة القدم

عبدالله

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وجه عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ومنتخب مصر، الشكر لإدارة نادي بيراميدز ومجلس الإدارة واللاعبين علي مجهودهم مع الفريق في الموسم الحالي من الدوري.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "كل الشكر والتقدير لإدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني والاعبين وجميع العاملين بالنادي علي الدعم المعنوي والفني الكبير في الفترة الي فاتت وطول الموسم.

وتابع: "إن شاء الله نقدر نحقق إنجازات كبيرة في المواسم اللي جاية وتكون انطلاقة جديدة وشكر خاص للجهاز واللاعبين على مساعدتي في الظهور بأفضل شكل ممكن وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر".

وقد إنتقل عبدالله السعيد من نادى أهلى جدة السعودى إلى بيراميدز فى فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

وكان قد تم الإعلان عن إنضمام عبدالله السعيد إلى القائمة الأولية لمنتخب مصر إستعدادًا لبطولة أمم أفريقيا .


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