» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"

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مسن
مسن

عمرو محمد-متابعات

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قتل رجل مسلح بسكين تلميذة عمرها 12 عاما ورجلا آخر ثم انتحر، في هجوم صباح الثلاثاء قرب طوكيو أسفر أيضًا عن جرح 16 شخصًا بينهم العديد من الأطفال.

وعملية الطعن التي وقعت في كاواساكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، هجوم نادر من نوعه في اليابان التي تسجل واحدة من أدنى معدلات الجرائم العنيفة بين الدول المتقدمة. ولم ترد تفاصيل فورية حول دوافع المهاجم .

وقال كيوشي ماتسودا، نائب مدير مستشفى نيبون للصحفيين إن التلميذة والرجل البالغ من العمر 39 عاما توفيا متأثرين بجروحهما.

وأضافت أن المهاجم المفترض، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، توفي متأثرا بجروحه بعد أن طعن نفسه. وقالت أجهزة الطوارئ إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم .

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تصريحات تلفزيونية: «إنها حادثة مروعة. أشعر بغضب عارم ».وقدم آبي «التعازي الخالصة للضحايا والأمل بالشفاء العاجل للجرحى "

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