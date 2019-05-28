  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
جواد ظريف

فتوى دينية لـ"خامنئي" تمنع إيران من النووي

الجيش المصري

تعرف على ترتيب قوة الجيش المصري حول العالم

الملك سلمان

مكافأة خيالية من الملك سلمان.. تعرف عليها

سيارات داعش بالباغوز

صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

فيلا

وزير الرياضة يهنئ "ساويرس" بالصعود للدوري الإنجليزي

حيل الهجرة

حيل تفوق الخيال.. تهريب أفارقة إلى أوروبا

السيارات الكهربائية

"البطاريات" تشعل صناعة السيارات في العالم

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف أمرا خطيرا عن "رامز في الشلال"

الشيشان

تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

سفير إيران في باريس بهرام قاسمي

إيران للخليج: مستعدون للحوار

17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية

الصفحة الأخيرة

محمد حماقي
محمد حماقي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

#

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

#

مقتل 17 من عناصر الشرطة الأفغانية في هجمات لطالبان

#

ارتفاع جديد مفاجئ في أسعار الدولار

قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعلنت شركة "روتانا"  للصوتيات والمرئيات، عن تنظيم عشر حفلات في عدة مدن بالمملكة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتستعد كل من مدينة الرياض والدمام والطائف والإحساء، لاستقبال الحفلات على مدار أربعة أيام تنطلق في الخامس وحتى الثامن من شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقام في الخامس من يونيو حفلان الأول في الرياض ويحييه المطرب رابح صقر والفنانة المصرية أنغام، أما الثاني فيقام في الطائف ويحييه النجم خالد عبدالرحمن ورامي عبدالله.

ويقام يوم 6 يونيو 3 حفلات الأولى في الطائف ويحييها حاتم العراقي وجابر الكاسر، أما الثانية فتقام في الرياض ويحييها الفنان محمد عبده، أما الثالثة فستكون في الدمام ويحييها النجم المصري محمد حماقي، ووليد الشامي.

وتستقبل مدينتي الإحساء والدمام حفلين، يوم 7 يونيو، يحيي الحفل الأول عبدالله الرويشد والفنانة نوال الزغبي، أما الثاني فيحييه محمد عبده.

والختام يوم 8 يونيو، بثلاثة حفلات يحيي الأول راشد الماجد وداليا مبارك، في الرياض، والحفل الثاني فيحييه، عبادي الجوهر وأصيل أبو بكر في مدينة الإحساء، وسيكون جمهور الدمام على موعد مع النجمة أصالة والنجم حسين الجسمي في آخر الحفلات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها
» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"
» خرجت بـ 4 حواجب بعد عملية تجميل لحاجبيها
» رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"
» مفاجأة فى أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار
» بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد
» 17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية
» شيخ الأزهر: لو الزوج كلم زوجته ولم ترد فهي ناشز
» مفاجأة سارة لمحبي الأديب الراحل "أحمد خالد توفيق"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف