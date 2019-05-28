» 17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية

قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، عن تنظيم عشر حفلات في عدة مدن بالمملكة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتستعد كل من مدينة الرياض والدمام والطائف والإحساء، لاستقبال الحفلات على مدار أربعة أيام تنطلق في الخامس وحتى الثامن من شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقام في الخامس من يونيو حفلان الأول في الرياض ويحييه المطرب رابح صقر والفنانة المصرية أنغام، أما الثاني فيقام في الطائف ويحييه النجم خالد عبدالرحمن ورامي عبدالله.

ويقام يوم 6 يونيو 3 حفلات الأولى في الطائف ويحييها حاتم العراقي وجابر الكاسر، أما الثانية فتقام في الرياض ويحييها الفنان محمد عبده، أما الثالثة فستكون في الدمام ويحييها النجم المصري محمد حماقي، ووليد الشامي.

وتستقبل مدينتي الإحساء والدمام حفلين، يوم 7 يونيو، يحيي الحفل الأول عبدالله الرويشد والفنانة نوال الزغبي، أما الثاني فيحييه محمد عبده.

والختام يوم 8 يونيو، بثلاثة حفلات يحيي الأول راشد الماجد وداليا مبارك، في الرياض، والحفل الثاني فيحييه، عبادي الجوهر وأصيل أبو بكر في مدينة الإحساء، وسيكون جمهور الدمام على موعد مع النجمة أصالة والنجم حسين الجسمي في آخر الحفلات.



