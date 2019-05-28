تصريح مفاجيء من "أمير مرتضى" عن أبو تريكة .. فماذا قال؟

أحمد عادل شعبان
شن أمير مرتضى - المشرف العام على نادي الزمالك - هجوما شرسًا على سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - بعد سخرية الأخير من تصريحاته التي قال فيها إنه لا يعتبر الأهلي منافسا على الدوري.
وقال "أمير" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : " هاجمني ووصفني بالتعالي والعنجهية وهذه التصريحات تقلل من قيمة ناديه والمنصب الذي يتقلده".
وأضاف: "حين تحدثت عن كون الأهلي ليس منافسا لأنه كانت له 12 مباراة مؤجلة".
واستدرك: "أفهم سيد عبد الحفيظ جيدًا ولدي تفسير لتصريحاته .. هو ليس من نجوم الصف الأول مثل أبو تريكة وبركات وحسام غالي ، وبالتالي يحاول تعويض قلة النجومية من خلال تصريحاته في منصب مدير الكرة".
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