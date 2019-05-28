» إصابة مدير مباحث شمال الصعيد في بني سويف

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أصيب مدير المباحث الجنائية لفرع شمال الصعيد ومجندان في حادث سير، الاثنين، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.
تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 3 أشخاص هم العقيد أيمن محمد عبدالفتاح، مدير المباحث الجنائية لفرع شمال الصعيد، وسلمان عبداللطيف، 21 سنة، مجند بسوهاج بكدمات بالصدر، وفرحات أحمد، 21 سنة، مجند بالقاهرة مصابًا بكدمات وسحجات، بحسب "المصري اليوم".
دفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بـ3 سيارات انتقلت لموقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف النموذجي، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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