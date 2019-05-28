» رئيس الفلسطيني: «صفقة القرن» ستذهب إلى الجحيم

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن «من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز».
أضاف وفقا لوكالة «وفا»: «قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده يونيو المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم».
تابع: «قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا»، مكملًا: «لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة».

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