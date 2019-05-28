الجونة يضمن البقاء في الدوري بتعادله مع الإسماعيلي

28 مايو 2019 - 02:00 ص

نجح فريق الجونة، الإثنين، في البقاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم وهرب من دائرة الهبوط.



وتعادل الجونة سلبيًا مع ضيفه الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.



بهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة، فيما ارتقى الجونة للمركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.



ويهبط للدرجة الأدنى الفرق الثلاث الأخيرة في جدول الترتيب، الـ 16 والـ 17 والـ 18، وهبط رسميًا كل من الداخلية والنجوم.



وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة الإثنين عن، فوز المصري البورسعيدي على مضيفه الداخلية بثلاثية نظيفة، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش والنجوم مع إنبي بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.



ويتصدر المسابقة فريق الأهلي برصيد 74 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز.

