  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
"بيض مدحرج"

«البيض المدحرج».. «سحور ابن ذوات» أشعل غضب المصريين

اصحاب المعاشات

قريبًا.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

«الكل يشكو بعضه».. هل يصبح محو الأمية خطة قومية؟

الاخوان

قيادي سابق يتحدث عن مصير الإخوان بعد رحيل «تريزا ماي»

أرشيفية

أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

أمير الكويت

تصريحات مهمة لأمير الكويت بعد لقاء مسؤول إيراني بارز

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس

«السيسي» يدعو لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

مران الاهلى

مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

الشيخ يوسف القرضاوي

«القرضاوي» يدخل على خط أزمة «من صام ولم يصلي»

ارتفاع ضحايا هجمات النظام السوري على إدلب إلى 17 قتيلا

عرب وعالم

مقتل 4 أشخاص في قصف للنظام على إدلب
مقتل 4 أشخاص في قصف للنظام على إدلب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 4 مدنيين في هجمات للنظام السوري

#

هجمات النظام السوري وداعميه تقتل 14 مدنيا في إدلب

#

11 قتيلاً في هجمات للنظام السوري على إدلب

#

مقتل 38 مدنيًا في غارات للنظام السوري على إدلب

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي لنظام بشار الأسد وحلفائه، الإثنين، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا إلى 17 قتيلا و35 جريحا.
وأفادت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، بأن النظام وحلفائه واصلوا استهداف قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريفي حماه الشمالي والغربي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد بقصف جوي ومدفعي كثيف.
وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لمراسل الأناضول، إن ضحايا القصف الجوي للنظام وحلفائه على مدينة معرة النعمان وبلدتي معرتحرمة وجزارين، ارتفع إلى 17 قتيلا و35 جريحا على الأقل.
وأوضحت المصادر أن فرق الدفاع المدني ما تزال تواصل عمليات الإنقاذ، ما يجعل عدد القتلى مرشحا للازدياد.
وحسب الدفاع المدني، فإن 223 مدنيا قتلوا على الأقل وجرح أكثر من 590 آخرين في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار من العام نفسه. وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إضراب شامل بالسودان يومي الثلاثاء والأربعاء
» نتنياهو: هجومنا بسوريا ردا على هذا الأمر
» قوى التغيير بالسودان: "العسكري" أصبح قيادة سياسية
» نهضة بركان يشكو حكم مباراة نهائي الكونفدرالية
» اتحاد الكرة يحدد مواعيد مبريات الزمالك قبل «كان 2019»
» سقوط 375 مصلي أثناء صلاتي التراويح والقيام
» حقيقة نفاد تذاكر أمم أفريقيا 2019
» مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا جمهورية الكونغو الديمقراطية
» 43 سفينة تعبر قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة
» 6 مليارات جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة في العام المالي الجديد

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف