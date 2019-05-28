  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:09 ص
بحث متقدم
"بيض مدحرج"

«البيض المدحرج».. «سحور ابن ذوات» أشعل غضب المصريين

اصحاب المعاشات

قريبًا.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

«الكل يشكو بعضه».. هل يصبح محو الأمية خطة قومية؟

الاخوان

قيادي سابق يتحدث عن مصير الإخوان بعد رحيل «تريزا ماي»

أرشيفية

أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

أمير الكويت

تصريحات مهمة لأمير الكويت بعد لقاء مسؤول إيراني بارز

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس

«السيسي» يدعو لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

مران الاهلى

مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

الشيخ يوسف القرضاوي

«القرضاوي» يدخل على خط أزمة «من صام ولم يصلي»

وليس مجلسا انتقاليا..

قوى التغيير بالسودان: "العسكري" أصبح قيادة سياسية

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لقاء بين الرئيس السيسي و"البرهان"

#

تعثر المفاوضات مجددا بين "العسكري" السوداني والمعارضة

#

السودان.. مقتل ضابط بالجيش وإصابة 3 جراء إطلاق نار

#

"الحرية والتغيير" تطالب "العسكري" السوداني بحماية المعتصمين

قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الإثنين، إن "المجلس العسكري أصبح قيادة سياسية وليس مجلسا انتقاليا"، مشيرة إلى أنهم "ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير، تابعه مراسل الأناضول.
وقال القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح إن "ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي أختراق جديد".
وتابع: "هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر".
وأكد أنهم سينفذون "الإضراب العام غدا الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء البلاد".
من جهته قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم إن "كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب".
وتابع وسيشارك في الإضراب "محامون، قضاة، مصرفيون، أطباء، وصيادلة، وقطاعي النقل والاتصالات".
وأوضح سيعمل الأطباء المضربين على "معالجة واستقبال الحالات الحرجة، فيما سيجمون عن استقبال الحالات غير الحرجة، كما سيعمل الإعلاميون على تغطية الإضراب فقط، فيما يستوقف قطاع النقل بين الولايات وسيعمل فقط داخل العاصمة الخرطوم".
وأضاف: "كما سيضرب العاملون في البنوك الرسمية والخاصة، والعاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمعلمين الذين يعملون الآن على تصحيح أمتحانات الشهادة السودانية العامة للمرحلة الثانوية".
واستدرك: "وسيتوقف العاملون في قطاع الاتصالات عن أداء العمليات الفنية الأخرى، ويلتزمون فقط البقدر الذي يتيح استقرار شبكات الاتصال".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إضراب شامل بالسودان يومي الثلاثاء والأربعاء
» نتنياهو: هجومنا بسوريا ردا على هذا الأمر
» قوى التغيير بالسودان: "العسكري" أصبح قيادة سياسية
» نهضة بركان يشكو حكم مباراة نهائي الكونفدرالية
» اتحاد الكرة يحدد مواعيد مبريات الزمالك قبل «كان 2019»
» سقوط 375 مصلي أثناء صلاتي التراويح والقيام
» حقيقة نفاد تذاكر أمم أفريقيا 2019
» مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا جمهورية الكونغو الديمقراطية
» 43 سفينة تعبر قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة
» 6 مليارات جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة في العام المالي الجديد

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف