«الكل يشكو بعضه».. هل يصبح محو الأمية خطة قومية؟

27 مايو 2019 - 11:49 م

طالبت الهيئة العامة لتعليم الكبار، بضرورة مراعاة المعوقات التي تواجه عملها، وكذلك بالبحث عن سبل وإجراءات لإلزام الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بالمشاركة في مشروع محو الأمية.

وقالت الهيئة، إن هناك 50 جمعية أهلية ولكن الاستجابة ضعيفة، قائلة «يجب إلزامهم بالمشاركة وهو ما يجعلنا نحتاج لمشروع قانون في هذا، والأحزاب أيضًا دورها قليل جدًا».

من جانبه، لفت الدكتور عاشور أحمد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى بعض المشكلات التي تعوق عمل الهيئة، منها عدم امتلاك قاعدة بيانات بإجمالي عدد الأميين في مصر، وعزوف الكثير من المواطنين عن محو أميتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة جهة تنسيقية ومعنية بوضع الخطط والإشراف على العملية التعليمية في هذا القطاع، وليست ُمنفذة.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لتمكين الهيئة من البيانات الخاصة بالأميين في مصر للوصول إليهم، مستطردًا: «الهيئة في إطار دورها لمحو أمية الكبار عقدت العديد من البروتوكولات مع شركاء المجتمع منهم الأحزاب السياسية وعدد من الجامعات الحكومية، لكن الإشكالية تتمثل في عدم وجود إلزام للجهات بالمشاركة في عملية محو أمية الكبار، وهناك 50 جمعية أهلية يجب إلزامهم بالمشاركة، والأحزاب دورها قليل جدًا».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة موازنة الجهات التابعة لقطاع التربية والتعليم للعام المالي الجديد 2019/2020.

ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، قال إن قضية محاربة الأمية يجب أن توليها الدولة قدر كبير من الاهتمام، لا سيما أن تفشي هذا المرض على نطاق واسع له نتائج غير جيدة على المجتمع، وبالتالي لابد من البحث عن إجراءات وسبل للقضاء على الأمية.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «الشهابي» أن مشاركة الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية وغيرها في محاربة الأمية ضروري، مضيفًا أن محو أمية الكبار وجعل مصر بلا أميين كبار أمر غاية في الأهمية وعمل عظيم.

غير أنه قال إن هيئة تعليم الكبار أو محو الأمية عليها دور كبير في محاربة هذه الآفة، متابعًا: «لم نسمع أن الهيئة قامت بوضع خطط أو استراتيجيات لمحو الأمية كما لم نر قيام الهيئة بأي مجهود لاستئصال هذا الخطر الذي يهدد المجتمع منذ عشرات السنين، ومن ثم لا بد أن تبادر الهيئة بتلك الخطوة».

رئيس حزب الجيل أشار إلى أن هناك حاجة لتشريعات جديدة من شأنها إلزام المصالح والهيئات المختلفة بتعليم الأميين لديها، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في حل جزء من الأزمة.

وبرأي «الشهابي»، فإنه لا يجب إلزام الأحزاب بالمشاركة في هذا الأمر وإنما يجب ترك كل حزب حسب قدراته وإمكانياتها، لا سيما أن مهمة الأحزاب إثراء الحياة السياسية والمنافسة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، غير أنه في النهاية شدد على ضرورة محاربة الأمية واقتلاعها من جذورها.

أما ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن نسبة الأمية في مصر مرتفعه بدرجة كبيرة، إذ وصلت النسبة لنحو 40% من إجمالي المجتمع، مشيرة إلى أن تلك النسبة في الغالب لا تعاني منها أي دولة في العالم.

وشددت «الشيخ»، على ضرورة وأهمية تبني مشروع قومي لحل هذا الإشكالية بشكل جذري وعاجل، لا سيما أن الأمم لا تُبني ولا تقوم إلا بالتعليم ونشر الثقافة بين أبنائها ورفع درجة الوعي والعلم بينهم، فيما أن الجهل وانتشاره تنتج عنه مشكلات عديدة لا تحمد عقباها.

وخلال تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضافت «الشيخ»، أنه منذ عام 1976 وحتى الآن لم تتمكن الهيئة العامة لتعليم الكبار من تعليم سوى 4 ملايين شخص فقط، ما يعني أن الهيئة لا يمكن الاعتماد عليها وحدها، ومن ثم يتضح أن هناك حاجة ماسة لمشروع قومي لمحاربة الأمية والجهل.

عضو مجلس النواب، لفتت إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات المختلفة وكذلك البرلمان والحكومة وكافة مؤسسات الدولة في هذا المشرع القومي، لافتًة إلى أن الأمر أصبح لا يحتمل التأخير، في ظل المجهود الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق نهضة واستقرار الدولة.

وتابعت: «يمكن استغلال الشباب الخريجين الذين لا يجدون وظائف بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، وذلك عن طريق تحديد مكافآت وحوافز تشجعهم على الانضمام، كما يمكن إلغاء التربية العسكرية للبعض واستخدامهم في تعليم عدد معين من الأميين»، مضيفة «الأفكار كثيرة وحل المشكلة يمكن أن يتم إذا كانت هناك إرادة وعزيمة لدى المسؤولين والجهات المنوط بها محاربة الأمية والجهل".

ونوهت بأن هناك ما يقرب من 104 أحزاب على الساحة، غير أن معظمها تعتبر كرتونية ولا دور حقيقي لها، وبالتالي لابد من إلزامهما بالمشاركة في هذا المشروع، مردفة: «إذا لم تشارك الأحزاب فما فائدتها إذن؟، وأين يذهب تمويلها؟، هي لابد أن يكون لها دور وإلا عدمها أفضل وحلها أفضل.

من جانبه، أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة البحث عن المسببات الحقيقية لفشل خطط محو الأمية، في تحقيق أهدافها كاملة خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن نقطة البداية لإصلاح الخطة هو توفير قاعدة بيانات بالأميين تمكن من الوصول إليهم وإحصاء أعدادهم بشكل دقيق.

وأوضح بركات، في بيان له، ضرورة تفعيل دور الأحزاب والجمعيات الأهلية بحيث يكون إلزاميًا وليس اختياريًا، مشيرًا إلى أن الإشكالية تتمثل في عدم وجود إلزام للجهات بالمشاركة في عملية محو أمية الكبار، فهناك 50 جمعية أهلية يجب إلزامهم بالمشاركة.

وتساءل النائب عما أنجزته الهيئة العامة لتعليم الكبار منذ تأسيسها، مطالبًا بإعادة هيكلتها، كما طالب بعلاج مشكلة الانتكاسات التي تحدث بعد محو أمية المواطن، وهو ما يضيع الجهود المبذولة.