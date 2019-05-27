قيادي سابق يتحدث عن مصير الإخوان بعد رحيل «تريزا ماي»

27 مايو 2019 - 10:58 م

قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن وضع الجماعة لن يتأثر كثيرا برحيل تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا بعد تقديم استقالتها أمس.

وأكد الزعفراني لـ"المصريون" أن بريطانيا لها وضع مختلف وإستراتيجية خاصة في التعامل مع حركات الإسلام السياسي فهي تعتبر ملجأ لحركات الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين منذ قديم الزمن.

وأضاف الزعفراني أن الأجهزة الأمنية في بريطانيا هي التي تحدد طبيعة العلاقة بين الإخوان والدولة الإنجليزية وليس الحكومة البريطانية، وذلك على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد الإدارة الأمريكية فيها التي يترأسها ترامب الموقف من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الزعفراني أن رحيل رئيسة وزراء بريطانيا عن الحكم لن يغير كثيرا في وضع جماعة الإخوان المسلمين لأن الأجهزة البريطانية تعتبر حركات الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان، المتنفس الوحيد لها عن منطقة الشرق الأوسط على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد علاقتها مع الإخوان حسب مصالحها.

وأشار الزعفراني إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة باراك أوباما كانت أكثر تعاطفا مع جماعة الإخوان عن إدارة ترامب التي تتخذ موقفا متشددا من الجماعة والتي لوحت أكثر من مرة بإمكانية حظرها ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابية.