الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

27 مايو 2019 - 10:12 م

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم السعودية، سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي لعام 1440هـ، بموجب أمر ملكي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالي في سجون المنطقة الثلاثة، وهي سجن مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة المعتادة، مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، راجياً من الله أن تكون تلك أللفته الأبوية الكريمة، بعد لم شملهم بأسرهم، أن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن .