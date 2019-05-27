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"النقل" تخطط لتحويل قطار أبوقير لمترو بالجر الكهربائى

قبلي وبحري

كامل الوزير
كامل الوزير

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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تخطط حاليا لتحويل خط قطار أبو قير بالإسكندرية إلى مترو جر كهربائي، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط، وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.
ووجه الوزير خلال جولته بالإسكندرية بإلغاء جميع تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية ليصبح الركوب في القطارات لكل المواطنين، بمن فيهم موظفو الهيئة بالتذكرة.
وتفقد الوزير في جولته التي تضمنت عددا من محطات السكك الحديدية وميناء الإسكندرية أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 145 مليون جنيه، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات.
ووجه الوزير بتكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير داخل المحطة قبل نهاية سبتمبر المقبل، على ان يتم الانتهاء من الواجهة الخارجية قبل نهاية أبريل 2020.

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