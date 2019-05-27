  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:06 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

أمير الكويت

تصريحات مهمة لأمير الكويت بعد لقاء مسؤول إيراني بارز

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس

«السيسي» يدعو لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

المستشار النمساوي

فضيحة فيديو مستشار النمسا مع فتاة تطيح بالحكومة

مران الاهلى

مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

الشيخ يوسف القرضاوي

«القرضاوي» يدخل على خط أزمة «من صام ولم يصلي»

بسمة وهبة

بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة

وزارة التخطيط

بدء عملية إصلاح الجهاز الإداري.. تعرف على الخطة

أرشيفية

حقوقيون وسياسيون يشيدون بقرارات العفو: ننتظر المزيد

مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

الرياضة

مران الاهلى
مران الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب هذا الأمر

#

تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

#

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

الدوري

المصريون

الاهلى

رفض الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استكمال مباريات بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين.

وكشف مصدر داخل النادي عن أن لاسارتي أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتحفظه على مقترح اللعب بدون الدوليين، في ظل تواجد استدعاء محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن للمنتخب الوطني، وكذلك على معلول لمنتخب تونس وجيرالدو لمنتخب أنجولا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن اقتراح باستكمال مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين في حال موافقة الأندية على هذا الأمر لإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يحدد مواعيد مبريات الزمالك قبل «كان 2019»
» سقوط 375 مصلي أثناء صلاتي التراويح والقيام
» حقيقة نفاد تذاكر أمم أفريقيا 2019
» مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا جمهورية الكونغو الديمقراطية
» 43 سفينة تعبر قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» 6 مليارات جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة في العام المالي الجديد
» الاتحاد التونسي يطلب تعديل موعد مباريات أمم أفريقيا
» بلتون وأوراسكوم تتفقان على عدم تجديد اتفاقية الإدارة بينهما
» ترامب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده
» إطلاق صاروخ إسرائيلي على القنيطرة في سوريا
» الصين: طلب أمريكا الحد من نمو شركاتنا "غزو" لسيادتنا الاقتصادية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان