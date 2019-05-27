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6 مليارات جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة في العام المالي الجديد

مال وأعمال

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،
وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

عصام الشربيني

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أعلن وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أن الوزارة تستهدف "توفير 37 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات يتم تنفيذها بقروض تبلغ 6 مليارات جنيه عبر مبادرة (مشروعك) خلال العام المالي الجديد 2019/2020".
وأوضح شعراوي، أن "الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لمشروعك بالمحافظات وزيادة الخدمات المقدمة في مقار (مشروعك) وتحسين مهارات العاملين وتدريبهم وتأهيلهم واستحداث آليات جديدة للمتابعة".
ولفت إلى أن "(مشروعك) ساهم حتى الآن في توفير حوالي 123 ألف مشروع تم إقراضها بتكلفة حوالي 10.5 مليار جنيه من خلال البنوك المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الإسكان والتعمير - البنك الزراعي المصري)، وساهمت المشروعات في توفير حوالي 350 ألف فرصة عمل للشباب في جميع المحافظات".

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