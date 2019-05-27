  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

أمير الكويت

تصريحات مهمة لأمير الكويت بعد لقاء مسؤول إيراني بارز

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس

«السيسي» يدعو لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

المستشار النمساوي

فضيحة فيديو مستشار النمسا مع فتاة تطيح بالحكومة

مران الاهلى

مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

الشيخ يوسف القرضاوي

«القرضاوي» يدخل على خط أزمة «من صام ولم يصلي»

بسمة وهبة

بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة

وزارة التخطيط

بدء عملية إصلاح الجهاز الإداري.. تعرف على الخطة

أرشيفية

حقوقيون وسياسيون يشيدون بقرارات العفو: ننتظر المزيد

فاروس: قانون البنوك الجديد يفتح الباب للاندماجات والاستحواذات

مال وأعمال

بنك الاستثمار “فاروس”
بنك الاستثمار “فاروس”

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

«حبس مخالفى قواعد السلام الجمهورى».. هل يوافق البرلمان؟

#

تخفيض رأس مال المؤسسات الأهلية لـ20 ألف جنيه

#

«تشريعية النواب»: كل ما يذهب العقل يندرج تحت اسم مخدر

#

خبير أمني يفجر مفاجأة مدوية عن "الأستروكس"


قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن مشروع قانون البنوك الجديد سيدفع العديد من البنوك إلى زيادة رأس مالها فيما عدا بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني، بينما يتخطى إجمالي رأس مال بعض البنوك الحد الأدنى المطلوب، ما يمكن معه ضخ الأرباح المحتجزة في رأس المال المدفوع.
وذكرت “فاروس”، في تقرير حديث، أن البنوك الأخرى التى يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ، أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، موضحة أن البنوك المرشحة لذلك المصري الخليجي، وقناة السويس، لكن ذلك سيعتمد على توقيت بدء إدخال القانون حيز التنفيذ.
وأضافت: “في حالة الموافقة على تطبيق القانون، سيمنح المركزي البنوك مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم، ومن ثم سيكون أمام جميع البنوك التي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، فرصة بناء قاعدة رأسمالية كافية من حجز الأرباح، ولا ينطبق ذلك على بنك قناة السويس”.
وتتضمن متطلبات القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليارات جنيه، من الحد الحالي الذي يبلغ 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادته إلى 150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يحدد مواعيد مبريات الزمالك قبل «كان 2019»
» سقوط 375 مصلي أثناء صلاتي التراويح والقيام
» حقيقة نفاد تذاكر أمم أفريقيا 2019
» مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا جمهورية الكونغو الديمقراطية
» 43 سفينة تعبر قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» 6 مليارات جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة في العام المالي الجديد
» الاتحاد التونسي يطلب تعديل موعد مباريات أمم أفريقيا
» بلتون وأوراسكوم تتفقان على عدم تجديد اتفاقية الإدارة بينهما
» ترامب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده
» إطلاق صاروخ إسرائيلي على القنيطرة في سوريا
» الصين: طلب أمريكا الحد من نمو شركاتنا "غزو" لسيادتنا الاقتصادية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان