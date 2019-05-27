» الصين: طلب أمريكا الحد من نمو شركاتنا "غزو" لسيادتنا الاقتصادية

27 مايو 2019 - 09:25 م





قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،إن الولايات المتحدة دعت الصين إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة، وهو طلب تعتبره الصين "غزوًا" لسيادتها الاقتصادية.

وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.

وفرضت واشنطن بعد ذلك رسومًا جمركية إضافية وصلت إلى 25% على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار؛ مما دفع الصين إلى الرد.

ومع توقف المحادثات التجارية يبدو أن كلا من الجانبين يتمسك بموقفه، ونفت الصين تراجعها عن وعودها، ولكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن "قضايا مبدئية" للدفاع عن مصالحها الأساسية على الرغم من عدم إعطائها تفاصيل كاملة.