» طارق حامد يكشف موقفه من المشاركة بالدوري وأمم أفريقيا

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المصريون

الزمالك

امم افريقيا

طارق حامد

أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان المغربي بالأمس في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي فاز الفريق الأبيض بلقبها بعد التغلب على بطل المغرب بركلات الترجيح بسيطة.

وأشار «حامد»، إلى أن الإصابة عبارة عن جرح في الظهر بسبب تدخل قوي من أحد لاعبي نهضة بركان باستارز الحذاء في ظهره خلال كرة مشتركة".

وتابع بأنه لم يشعر بالحرج الذي تعرض له بسبب سخونة جسمه من اللعب، وكان الحرج ينزف أثناء اللعب ولاحظ الحكم الأمر بسبب وجود الدم على القميص والشورت.

وأكد حامد أن الجرح لم يستلزم خياطته وأنه سيشارك في التدريبات بصورة طبيعية استعدادا لمباريات الدوري المقبلة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية. ‎


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