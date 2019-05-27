الناقد طارق الشناوي يتعرض لحادث خطير مع رامز

27 مايو 2019 - 08:07 م

تعرض الناقد الفني طارق الشناوى لحادث خطير خلال استضافته ببرنامج رامز فى الشلال المذاع على قناة إم بي سي مصر تقديم الفنان رامز جلال، حيث تعلقت قدم الشناوي بشجرة، وهو ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه، بعد أن انقلب القارب بالمشاركين معه، قبل أن يتدخل فريق البرنامج لإنقاذه.









وأنهى الفنان رامز حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال قبل موعدها المحدد، وذلك بسبب غرق القارب الذى يقوم بالتصوير عليه وهو ما جعل الضيف الناقد الفنى طارق الشناوى، يتعرض للغرق والذى كاد يودى بحياته.









واعتذر الفنان رامز جلال لجمهوره بسبب صغر وقت حلقة اليوم التى يستضيف فيها الناقد الفنى طارق الشناوى، موضحًا أن حلقة اليوم ستكون قصيرة، موضحا أن متابعي حلقة اليوم سيعلمون أنه يحب أصدقاؤه.









وقدم الفنان رامز جلال الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال، موضحا أن الناقد الفنى يمتلك روحا رياضية.









وسقط الناقد الفني طارق الشناوي من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.







