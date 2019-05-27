» موقف "تدريس" الجامعات الخاصة من بعثات الوزارة

27 مايو 2019 - 07:07 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات الحكومية والمراكز البحثية الحكومية يمكنهم من الاستفادة من البعثات الجديدة التي تبلغ ميزانيتها نحو مليار و93 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم يجييب"، عبر الصفحة الرسيمة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" أن أكثر المجالات طلبًا بالوقت الحالي هي الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، العلوم الحيوية، الزراعية الحيوية، والنانوتكنولوجي، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.

أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة، أكد الوزير أنهم لا يستطيعوا أن يستفادوا من تلك البعثات، وتقع مسئولية إيفادهم على جامعاتهم، مؤكدًا أن الوزارة وضعت شرطًا على الجامعات الجديدة قبل إنشائها، وهو التأكد من رصد جزء من الميزانية على تدريب وإيفاد أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج.